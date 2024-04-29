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Spor

İlk teklif yapıldı! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye stoper

Sezon sonunda Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, Liverpool forması giyen Kamerunlu yıldızı Joel Matip'e ilk teklifini yaptı. İşte detaylar...

Sabah29 Nisan 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
İlk teklif yapıldı! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye stoper
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Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

İKİ İSİMLE VEDA

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başladı. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almayacak olan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak.

HEDEF JOEL MATIP

Stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İLK TEKLİF YAPILDI

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, Matip'in menajeriyle iki hafta önce bir araya geldi ve durumunu sorup, ilk teklifini yaptı.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Ancak Fenerbahçe transfer komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve haziran sonunda sahalara dönecek olan Matip'in sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak.

İTALYANLARIN DA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma da talip.

DAHA YÜKSEK ÜCRET F.BAHÇE'DEN

İtalyanların da Kamerunlu oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin daha yüksek bir ücret teklif edeceği vurgulandı.

8 SENEDE 140 MAÇ KAÇIRDI

2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda kırmızıların formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper, çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı.

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