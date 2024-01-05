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  • İlk transfer Fenerbahçe'den! Giovanni van Bronckhorst'un hedefi eski öğrencisi
Spor

İlk transfer Fenerbahçe'den! Giovanni van Bronckhorst'un hedefi eski öğrencisi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Giovanni van Bronckhorst'un siyah beyazlılardan ilk isteği belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı, Rangers'tan öğrencisi olan ve şu an Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'i istedi. İşte detaylar...

Takvim5 Ocak 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
İlk transfer Fenerbahçe'den! Giovanni van Bronckhorst'un hedefi eski öğrencisi
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Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Giovanni van Bronckhorst'un, yönetimden istediği ilk transfer eski öğrencisi Ryan Kent oldu.

ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık sona ermek üzere. Siyah beyazlılar Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 1,5 +1 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

TRANSFER İÇİN GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle kadro planması için de görüşmelerde bulunduğu ve transfer istediği öğrenildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Son olarak Glasgow Rangers'i çalıştıran van Bronckhorst'un şu an Fenerbahçe'de forma giyen eski öğrencisi Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği öğrenildi. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan İngiliz yıldızın da fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılığı sıcak baktığı ifade ediliyor.

15 MAÇA ÇIKTII

Yönetimin, 2027'ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldızı kiralamayı düşündüğü ve girişimlere başlayacağı öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kent, 1 gol, 2 asiste imza attı.

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