İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ikinci kaptanı oldu

Star.com.tr 16 Eylül 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:12

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 5 yıldır formasını giydiği İngiliz kulübünde kaptan yardımcılığı görevine getirildi.

City'de Brezilyalı önlibero Fernandinho kaptanlık rolünü korudu ancak 36 yaşındaki futbolcunun yardımcılarında bazı değişiklikler oldu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre; Fernandinho'nun yokluğunda pazubandı İlkay Gündoğan koluna takacak.

Kevin De Bruyne kaptanlık sıralamasında dördüncü sıraya gerilerken, Belçikalı yıldızın yerine üçüncü kaptan olarak Portekizli stoper Ruben Dias getirildi.