İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ikinci kaptanı oldu

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 5 yıldır formasını giydiği İngiliz kulübünde kaptan yardımcılığı görevine getirildi.
City'de Brezilyalı önlibero Fernandinho kaptanlık rolünü korudu ancak 36 yaşındaki futbolcunun yardımcılarında bazı değişiklikler oldu.
İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre; Fernandinho'nun yokluğunda pazubandı İlkay Gündoğan koluna takacak.
Kevin De Bruyne kaptanlık sıralamasında dördüncü sıraya gerilerken, Belçikalı yıldızın yerine üçüncü kaptan olarak Portekizli stoper Ruben Dias getirildi.
Star.com.tr