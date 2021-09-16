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Spor

İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ikinci kaptanı oldu

Manchester City'nin 30 yaşındaki futbolcusu İlkay Gündoğan, İngiliz kulübünde Fernandinho'nun yokluğunda kaptanlık pazubandını koluna takacak.

Star.com.tr16 Eylül 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:12
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Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 5 yıldır formasını giydiği İngiliz kulübünde kaptan yardımcılığı görevine getirildi.

City'de Brezilyalı önlibero Fernandinho kaptanlık rolünü korudu ancak 36 yaşındaki futbolcunun yardımcılarında bazı değişiklikler oldu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre; Fernandinho'nun yokluğunda pazubandı İlkay Gündoğan koluna takacak.

Kevin De Bruyne kaptanlık sıralamasında dördüncü sıraya gerilerken, Belçikalı yıldızın yerine üçüncü kaptan olarak Portekizli stoper Ruben Dias getirildi.

Star.com.tr

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