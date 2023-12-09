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Spor

İlkay Gündoğan: Xavi, Guardiola'ya çok benziyor

Barcelona'nın Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

9 Aralık 2023 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan: Xavi, Guardiola'ya çok benziyor
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Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada pek aktif değilim. Özel hayatımı Instagram'da paylaşmak tarzım değil. Çoğu kişi bu tarz paylaşımlar yapmamı istese de ben öyle biri değilim. Bir futbolcu olarak görünmek istiyorum ve işime odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençken yaşadığı sakatlığa değinen İlkay, "22 yaşımda sırtımdan ciddi bir sakatlık yaşadım ve 14 ay sahalardan uzak kaldım. Kariyerimin tehdit altında olduğunu düşünüyordum. Çok acı çektim, 90 yaşında gibi görünüyordum. Pantolonumu, çoraplarımı giyerken zorlanıyordum. Yaptığım iğnelerin hiçbir faydası olmadı. Kariyerim için çok endişelenmiştim." dedi.

Başarılı oyuncu, "Günümüz futbolunun yöreselleşmesinden hoşlanmıyorum. Hiç kimse maçlara detaylı bakmıyor. Ön plana çıkmayan oyuncuların saha içinde yaptığı taktiklere bakılmıyor artık. Sadece sonuçlara bakıp ona göre karar veriliyor." sözlerini kullandı.

Xavi ile Guardiola'non benzerliğinden bahseden İlkay, "Xavi, Guardiola'ya çok benziyor. Aynı yerde yetişmişler, aynı futbol eğitimini almışlar, aynı futbolu konuşuyorlar. Ben açım ve hala öğrenmek istiyorum. Barça'nın hala gelişmesi gerekiyor. Gidecek çok yolumuz var." açıklamasını yaptı.

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