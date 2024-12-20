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Spor

İlkay Gündoğan'a Serie A'dan sürpriz talip

İspanyol basını, Serie A ekiplerinden Inter'in Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediğini aktardı.

20 Aralık 2024 Cuma 13:50 - Güncelleme:
İlkay Gündoğan'a Serie A'dan sürpriz talip
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Inter, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgileniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Inter, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transferi önceliklerinden biri olarak belirledi.

MAAŞI SORUN OLABİLİR

Inter'in İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmasının önünde engel de olduğu kaydedildi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de şu anda en yüksek maaşlı oyunculardan biri olduğu hatırlatıldı ve bu durumun Inter'in mali yapısını zorlayabileceği belirtildi. Inter'in bu nedenle sözleşme konusunda alternatifleri seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın Inter'e transferinin İtalyan ekibindeki ayrılık ve transfer gelişmelerine de bağlı olduğu aktarıldı.

Manchester City'de bu sezon 22 maçta süre bulan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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