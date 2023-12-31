La Liga devi Barcelona'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, antrenman öncesi spor salonunda bireysel çalışma esnasında korkutan bir kaza geçirdi. İşte detaylar...

Ligde oynadığı 18 maçta 38 puan toplayan Barcelona, lider Real Madrid'in yedi puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Xavi'nin öğrencileri yeni yılda zirveyle aradaki puan farkını kapatıp liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

KAFASINA 4 DİKİŞ ATILDI

4 Ocak günü deplasmanda oynanacak Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da antrenman öncesi salonda çalışan İlkay Gündoğan tehlikeli bir kaza atlattı. Kuvvet egzersizi sırasında ağırlığı kafasına çarpan tecrübeli oyuncuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. İlkay'ın kafasın dört dikiş atıldı.

Yıldız oyuncunun Las Palmas ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna olup olmayacağı henüz belli değil.

BARCELONA PERFORMANSI

2016-2023 yılları arasında Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon başında Katalan devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

Teknik Direktör Xavi Hernandez'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu 24 maçta forma giyerken iki kez gol sevinci yaşadı ve altı kez de asist yaptı.