İlkay Gündoğan'dan şampiyonluk açıklaması

Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı maçta sonradan oyuna girerek iki gol atan ve takımına şampiyonluğu getiren İlkay Gündoğan, tarihi maçı anlattı. Tecrübeli yıldız, geleceği ve hedefi için de konuştu.

İşte İlkay Gündoğan'ın sözleri:

"KESİNLİKLE İNANILMAZDI!"

"Aston Villa maçında neler hissettin?"

"Kesinlikle inanılmazdı! Kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde böyle bir şampiyonluk yaşamak gerçekten inanılmazdı. Stadyum, tam anlamıyla patladı. 38 maçta maksimumuzu ortaya koyduk. Hata yapma şansımız yoktu çünkü Liverpol her saniye arkamızda gizleniyordu. Uzun ve sinir bozucu bir sezonun harika bir sonuydu."

"EN DUYGUSAL GOLLERDEN BİRİYDİ"

"Kariyerindeki en önemli gol müydü?

"En son olduğu için, buna evet diyebilirim. Ayrıca en duygusal olanlardan biriydi. 2013 Şampiyonlar Ligi finalinde, Bayern Münih'e attığım gol de yeterli olmasa bile önemliydi."

"ÜSTÜMÜZDEN YÜK KALKTI"

"Pazar günü, üstümüzden büyük bir baskı kalktı çünkü 90 dakika boyunca çok fazla mücadele ettik ve Liverpool'un nefesini ensemizde hissediyorduk."

"HEYKELİN YAPILIR MI?"

"Sergio Agüero'nun 2012'deki şampiyonlukta son dakika attığı golün heykeli yapıldı, şimdi sana da yapılır mı?"

"Bunun için birkaç önemli gole daha ihtiyacım var sanırım (Gülerek) Takıma yardım edebildiğim için son derece gururlu ve mutluyum. Her şeyden önce Fernandinho'ya mükemmel bir veda sunduk."

"KLOPP, TEBRİK ETTİ"

"Jürgen Klopp sizi gerçekten tebrik etti mi?"

"İlk tebrik edenlerden biriydi. Birbirimize karşı her zaman saygılı davrandık. Liverpool ile son derece iyi bir sezon daha geçirdi ve bizim için işleri zorlaştırdı. O olağanüstü bir adam ve teknik direktör. Bunu da yıllar içinde gösterdi."

"ULUSLAR LİGİ MAÇLARI KRİTER"

"Haziran ayında Uluslar Ligi maçları var, fazla dinlenme zamanınız olmayacak."

"Bu maçlar bizim için birçok açıdan çok değerli. Dünya Kupası başlamadan önce resmi olarak oynayabileceğimiz sadece 6 maç var. Bu maçlar, takımlarının Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak. İtalya ve İngiltere maçları bizim için kesinlikle kriter olacak, çünkü iki güçlü rakiple oynayacağız. Macaristan'ın son Avrupa Şampiyonası'nda neler yapabileceğini hepimiz gördük, bu maçları ciddiye almamız gerekiyor. "

"TURNUVA TAKIMI DEĞİLİZ"

"Almanya'nın hala bir turnuva takımı olduğunu düşünüyor musun?"

"Bence bu özelliğimizi maalesef son yollarda kaybettik."

"BEN OYNAMAYA ALIŞKINIM"

"Dünya Kupası için görüşün?"

"Beklenti çok büyük. Sonuçta milli oyuncu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. Turnuvanın kış döneminde oynanmasına alışmak biraz zaman alacaktır. Ama İngiltere'de de kış döneminde tatilimiz yok, bu yüzden ben bu dönemde oynamaya alışkınım (Gülerek)"

"OYNAMAK VE BAŞARILI OLMAK"

"Dünya Kupası'ndaki kişisel hedefin ne? "

"Sakatlığımdan dolayı 2014 Dünya Kupası'nı kaçırdım, 2018'de ise sadece bir kez oynadım. Bu yüzden 2022 Dünya Kupası'nda oynamak ve başarılı olmak istiyorum."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Geleceği?"

"Kararımı Dünya Kupası'nda sonra vereceğimi söyledim. Fiziksel ve mental olarak iyi durumdaysam 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da oynamak istiyorum. Ancak o zamana kadar gidilecek çok yol ve maç var. Bunu 2023'ün başlarında tekrar konuşalım."