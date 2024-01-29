İmkansızı başardı! İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

İtalya Serie A ekibi Inter'in vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Hakan Çalhanoğlu, performansıyla göz dolduruyor. Inter tribünlerinin her zaman sahada görmek istediği milli oyuncu için besteler söyleniyor. İtalya basını, Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu makaleler, haberler paylaşırken ilginç bir istatistik verildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU YOKSA INTER DE YOK

İtalya basını; yıldız futbolcunun olmadığı maçlarda Inter'in kazanma oranının %20'ye düştüğünü aktardı. Öte yandan Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, milli yıldız için "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Opta'nın verilerine göre; Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın devre arasında en iyi 11'ine seçildi.

SEZON KARNESİ

Milli futbolcu bu sezon İtalya ekibiyle çıktığı 26 maçta 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi