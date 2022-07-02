İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü'nün yeni durağını resmen duyurdular

Serie A ekiplerinden Inter, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün peşine düştüğü iddia edildi. Çağlar Söyüncü'nün bu yaz İtalyan ekibine imzayı atabileceği belirtildi.

INTER'DEN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ HAMLESİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Inter, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi sözleşmesinin son yılına girecek olan milli savunmacıdan gelir elde edebilmek için transferine sıcak bakıyor. Bu nedenler Söyüncü, bu yaz İtalyan ekibine imza atabilir.

SKRINIAR YERİNE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Haberde, Inter'in savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oluşacak boşluğu Çağlar Söyüncü ile doldurmak istediği belirtildi.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN İNGİLTERE KARNESİ

Çağlar Söyüncü geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer alırken toplam 3592 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki milli savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.