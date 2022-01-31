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Spor

Inaki Pena: Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralanan Inaki Pena, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 21:55 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:55
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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan İspanyol file bekçisi, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

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