Inaki Pena geri dönüyor! Galatasaray'a piyango

Galataray'da kiralık olarak yarım sezon forma giymiş olan Inaki Pena, ter Stegen'in yokluğunda Barcelona kalesinin devraldı. Katalan temsilcisi ligde yedek kalecisiyle birlikte son 3 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, fatura ise kaleci Inaki Pena'ya kesildi.

İspanyol basını, Katalan devinin daha kaliteli bir yedek kaleci aradığını duyurdu. Yapılan haberde, Pena'nın Barcelona'da ilk 5 kalecisi içine bile giremeyeceği yazılırken, ayaklarının kötü olduğu belirtildi.

Marc-Andre ter Stegen'in sakatlanmasıyla birlikte kaleye geçen 24 yaşındaki file bekçisi, 7 maçta 12 gol yedi ve sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Bu durumda Galatasaray'a ise yeşil ışık yakılmış oldu. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sözleşme durumu belirsizliğini korurken, gündeme eski kaleci Inaki Pena geldi.

MUSLERA İLE YENİ SÖZLEŞME

Erden Timur, Uruguaylı kaleci için, "Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Muslera ile öyle bir şey gündeme gelmedi. Futbolla ilgili planları var. Sezon sonuna doğru bakacağız. Çocukları orada okuyor, burada yaşıyor. Nando, Galatasaray'ın önemli figürü. Ayrılacaksa, kolay bir süreç değil." sözlerini sarf etmişti.

DOMENEC TORRENT'TEN PENA SÖZLERİ!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Inaki Pena için, "Bir kaleci için en büyük zorluk, başka bir kaleciye karşı mücadele etmesidir. Inaki'nin önünde de dünyanın en iyi kalecilerinden biri Ter Stegen var" sözlerini sarf etmişti.

Pena'nın Ter Stegen kadar kaliteli olduğunu söyleyen Torrent, "Inaki Pena sadece Barcelona için değil, dünyadaki herhangi bir takımda da oynayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'DA 8 MAÇ OYNADI

Inaki Pena, Marc Andre Ter Stegen'in sakatlığı sonrası Barcelona'nın Rayo Vallecano, Porto ve Atletico Madrid maçlarında kaleyi korudu.

Barcelona'da sakatlığı sonrası ameliyat olan Ter Stegen'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Katalan ekibinde bu sürede de kalede Pena forma giyecek.

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralandığı Galatasaray'da 8 maçta kaleyi korumuştu.

Star Gazetesi