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Spor

Inaki Pena'nın geleceği belli oldu!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inakı Pena, Barcelona ile sözlşeme uzatma kararı aldı.

4 Nisan 2023 Salı 15:01 - Güncelleme:
Inaki Pena'nın geleceği belli oldu!
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2021/2022 sezonunda Galatasaray'ın kalesini koruyan Inaki Pena hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre 24 yaşındaki kaleci, kulübü Barcelona ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

Bu sezon Katalan ekibi ile 3 maça çıkan Pena, toplam 300 dakika sahada kaldı ve kalesinde 5 gol gördü.

PENA'NIN ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Pena, sarı kırmızılı forma ile oldukça başarılı bir performans göstermişti. Cimbom lakaplı kulüpte 8 maça çıkan İspanyol kaleci, 11 gol yemişti.

Geçtiğimiz aylarda Pena'nın Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Barcelona'da Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen'in yedeği olan 24 yaşındaki file bekçisinin artık düzenli olarak forma giymek istediği ve bunun için eski takımı Galatasaray ile görüştüğü haberi basında yer bulmuştu.

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