Galatasaray'da Mauro Icardi ve Dries Mertens ikilisi tarihi bir sezon yaşıyor.

G.SARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. YABANCISI

Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancısı, üst üste iki sezonda 20+ gol atan ilk yabancı futbolcu sarı-kırmızılı futbolseverlerin aşkı...

ŞAMPİYON YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞ AKTÖRLERİNDEN

Tanımlamaya istatistik ve sıfat yetmeyen Mauro Icardi, bu yıl da repertuarında ne varsa ortaya koydu. Sezon genelinde sakat sakat oynayan Arjantinli, hem takım arkadaşlarına örnek oldu hem de skor yükünü sırtladı. Son düzlükte klasını konuşturan Tangocu, 24. şampiyonluk yürüyüşünün baş aktörlerinden oldu.

KARİYER REKORU

29. haftadaki Çaykur Rize maçıyla vites arttıran 31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa, Hatay, Alanya, Pendik, Adana Demir ve Sivas'ı da boş geçmedi. 7 maçta 9 gol, 2 asistle krallığa yükselirken zirvede farkın artmasını sağladı. Ne Inter ne de PSG'de böyle bir performansı bulunan yıldız, en uzun serisini yakaladığı gibi 44 maçta 30 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı (2017-18 İnter/29 gol). İcardi kalan 3 maçta hem şampiyonluğu hem de rekorunu geliştirmeyi istiyor.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Dries Mertens... Napoli efsanesi olarak geldiği G.Saray'ı kısa sürede benimsedi. Sempatik tavırları, eşi ve çocuğu Ciro'yla gönüllere taht kurdu.

ÖNCE FORMA SONRA RESİTAL

Ligdeki ilk sezonunda 30 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yaptı, şampiyonluk sevinci yaşadı. Fakat bir türlü Napoli'de yıllardır alıştırdığı gol vuruşlarını izletemeyen Belçikalı yıldızın bu sezon kulübede hamle oyuncusu olması bekleniyordu. 37 yaşındaki oyuncu, önce formayı kaptı sonra da resitale başladı.

OYNADI, OYNATTI

Sezonun en özel isimlerinden olan Mertens, 29. haftadaki Çaykur Rize maçına kadar 26 maçta 4 gol, 6 asistle oynuyordu. Tıpkı Mauro İcardi gibi o da son 7 haftada sazı eline aldı. Hem oynayıp hem oynattı... 7 haftada 8 asist ve 4 gol katkısıyla rakamlarını ikiye katladı. 14 gol pasıyla asist krallığına yükselen Mertens, adeta Napoli yıllarına nazire yaptı. 2018- 19'da efsanesi olduğu İtalyan ekibinde yaptığı 7 maçlık seriyi tekrarlayan yıldızın hedefinde onu geride bırakmak var.

LİGDE ZİRVEDELER

Icardi ile Mertens, Süper Lig'de de zirveye çıktı. 14 golle asist kralı olan Mertens'in takımda en fazla servis yaptığı isim Mauro İcardi oldu. Belçikalı 10 numara, Arjantinli yıldızın attığı 23 golün 7'sini hazırladı. Mertens ile İcardi, ligde 'En iyi ikililer' listesinde birinci sıraya yerleşti.

ALEX'İ GEÇECEK

Bu sezon toplamda 30 gol, 11 asist yapan Mauro İcardi, 41 gol katkısına ulaştı. Arjantinli yıldız kalan üç maçta 4 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.