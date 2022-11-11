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Spor

Sen neymişsin be Gedson Fernandes! Tüm dünya onu konuşuyor

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta yükselen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Süper Lig rekoru kıran Gedson Fernandes, Avrupa'da da gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Kasım 2022 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Sen neymişsin be Gedson Fernandes! Tüm dünya onu konuşuyor
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Gedson Fernandes'in siyah-beyazlılardaki dikkat çeken istatistikleri ülkesi Portekiz'de de gündeme damga vurdu.

GEDSON FERNANDES, BEŞİKTAŞ'TA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve bu transferle büyük ses getirmişti. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu, siyah-beyazlılarda performansıyla yükselişe geçti. Özellikle teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle Gedson takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

GEDSON FERNANDES, SÜPER LİG'DE EN İYİSİ

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Süper Lig'de Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu ve Galatasaraylı Lucas Torreira'yı geride bırakarak ligde rakip sahada en fazla top kazanan oyuncu olmayı başardı.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'taki başarılı performansı Avrupa'da ve ülkesi Portekiz'de de gündem oldu. 23 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'deki yükselişine dikkat çekilirken potansiyelini ortaya çıkarmaya başladığı belirtildi.

Star Gazetesi

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