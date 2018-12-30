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İndirim olursa Savic tamam

Trabzonspor, Sırp stoper için 1 milyon euro isteyen Kızılyıldız’a “Finansal Fair Play nedeniyle imkanlarımız sınırlı. 450 bin euroyu kabul edin” teklifi yaptı.

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LİGİN ikinci yarısında savunma sıkıntısı yaşamak istemeyen ve bu nedenle de buraya kaliteli bir takviye yapmaya çalışan Trabzonspor’un Kızılyıldız’da kaptanlığa kadar yükselen Vujadin Savic için girişimlere devam ettiği bildirildi. Bordo-Mavililer’in talip olduğu 28 yaşındaki oyuncu için kulübünün 1 milyon euro istediği öğ- renilirken, Trabzonspor cephesi ise “Finansal Fair Play nedeniyle sıkıntıdayız. Bu rakam bize fazla gelir. Savic için ödeyebileceğimiz en yüksek rakam 450 bin eurodur. Kabul ederseniz transferi olur, aksi halde vazgeçmek zorunda kalırız” cevabını verdi. Karadeniz ekibi, Savic transferinin olmaması durumunda rotayı Grozny’de oynayan Winkel Angel ile Slavia Praglı Michael Ngadeu Ngadjui’ye çevireceği ifade edildi.

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