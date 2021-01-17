İnegölspor - Sancaktepe karşılaşması yarına ertelendi

DHA 17 Ocak 2021 Pazar 14:52 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 14:52

Daha önce Sancaktepe Futbol Kulübü cephesinde yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle bugüne ertelenen İnegölspor - Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması, bu kez de kar engeline takıldı.

Bursa'da dünden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle, saha kar ile kaplandı. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne ait yaklaşık 50 kişilik ekip saha temizleme çalışmasına sabah 08.00’da başladı ve çalışmalar maçın oynanacağı saate kadar sürdü.

Maçın orta hakemi Gürel Uzuner beraberindeki Muhammed Sait Emre Alagöz, Oğuzhan Kocaçoban ve Ramazan Haymana ile birlikte sahada incelemede bulundu.

Saha temizleme çalışmalarının uzun süreceğine kanaat getiren hakem heyeti, sahanın maç oynamaya elverişli olmadığı gerekçesiyle karşılaşmayı erteledi.

Saha temizleme çalışmaları sürdürülürken, karşılaşmanın yarın saat 13.00’da oynanmasına karar verildi.