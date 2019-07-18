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İngiliz basını Cenk Tosun için Everton'a resmi teklifin geleceğini duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını milli golcü için önümüzdeki hafta resmi teklifin geleceğini açıkladı.

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2018 yılının ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Menajer Sam Allardyce döneminde takıma katılan Cenk, istenen performansa ulaşamamıştı.

Everton ile ilgili haberler paylaşan NSNO adlı site, milli futbolcu için önümüzdeki hafta gelecek teklifi açıkladı. Everton'ın da golcü futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'a ödediği bonservisin önemli bir bölümünü geri kazanarak bunu transferde kullanmak istediği ifade edildi.

Schalke daha önce de Stuttgart forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı da renklerine bağlamıştı. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

(Fotomaç)

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