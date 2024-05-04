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Spor

İngiliz basını duyurdu! Nicolo Zaniolo için karar verildi

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için karar verildi. İngiliz ekibi, performansından memnun kalmadığı İtalyan oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderecek. İşte detaylar...

4 Mayıs 2024 Cumartesi 17:40 - Güncelleme:
İngiliz basını duyurdu! Nicolo Zaniolo için karar verildi
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Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun akıbeti belli oluyor.

ASTON VILLA BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Tuttomercato'nun haberine göre; Aston Villa Sportif direktörü Monchi'nin beklentilerini karşılayamayan Zaniolo'nun gelecek sezon bonservisi alınmayacak.

İtalyan yıldızın sezon bitiminde tekrar Galatasaray'a döneceği ve sezon başı kampında yer alacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'a gelen Zaniolo'nun Sarı-kırmızılı ekip ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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