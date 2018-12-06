İngiliz basını Welbeck'i Galatasaray'a yazdı
İNGİLİZ The Times gazetesi, “Arsenal, adı Galatasray’la anılan Welbeck’e yeni sözleşme önermeyecek” diye yazdı.
İNGİLİZ The Times gazetesi, “Arsenal, adı Galatasaray’la anılan Welbeck’e yeni sözleşme önermeyecek” diye yazdı. Bu gelişmenin ardından mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak 28 yaşındaki forvetin Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali yükseldi.
(Aksam)
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