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Spor

İngiliz basınından sürpriz iddia! Galatasaray, Christian Eriksen ile görüştü

İngiliz basınından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. Sarı kırmızılı ekip, Manchetser United'dan ayrılmaya sıcak bakan Christian Eriksen ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

21 Mart 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
İngiliz basınından sürpriz iddia! Galatasaray, Christian Eriksen ile görüştü
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Galatasaray devre arasında Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Christian Eriksen'i almak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sarı kırmızılı takım için yeni bir iddia geldi. Ayrıca Eriksen, açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'A GÖZ KIRPTI

32 yaşındaki merkez orta saha, ülkesi Danimarka'da Tipsbladet'e konuştu ve Galatasaray'a göz kırptı.

Düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıklayan Eriksen'in açıklaması şu şekilde: "Erik ten Hag'a mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Ama orta sahadaki diğer futbolcuların iyi gittiğini, beklemem gerektiğini belirtti. Yedek oturmak istemem. Benim böyle bir yaklaşımım yok. Bu nedenle seçeneklere bakmam gerekiyor" dedi.

GÖRÜŞME YAPILDI İDDİASI

İngiliz gazetesi The Sun, Galatasaray'ın Eriksen ile önceki ay görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

TRANSFER İHTİMALİ ARTIYOR

Eriksen'i yaz döneminde sarı kırmızılı takıma gelme ihtimalinin her geçen gün arttığı öne sürüldü. Bu sezon 21 maça çıkan Eriksen 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Erıksen, 12 Haziran 2021 tarihinde Danimarka'nın Finlandiya ile Kopenhag'ta oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçının 42. dakikasında taç atışı kullanılırken aniden yere yığıldı. Kendisine yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapılan Eriksen, hemen hastaneye gönderilmişti.

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