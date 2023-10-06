Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. İspanyol medyası Galatasaray'ın savunmacısı için sürpriz bir iddia ortaya attı.

30 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Fichajes'de yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Victor Nelsson'u transfer etmek için 30 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Premier Lig'de liderlik mücadelesi veren Tottenham, transferde önceliğini savunma oyuncusuna verdi.

Haberde, İspanyol ekibi Sevilla Tottenham'ın hamlesinden sonra Nelsson yarışından çekileceğini ifade edildi.

Galatasaray'ın Ndombele ve Sanchez transferlerinden ötürü İngiliz kulübüyle kurulan ilişkiler transferde önemli rol oynayacak.

OCAKTA TRANSFER BİTEBİLİR

Başarılı savunma oyuncusu yaz transfer döneminin en çok istenilen isimlerindendi. Transferin Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray, Danimarkalı stoper oyuncusuyla sözleşme imzalama görüşmelerini sürdürüyor.

Victor Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta görev aldı. 24 yaşındaki başarılı oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Başarılı oyuncunun Danimarka Milli Takım formasıyla 10 maçı bulunuyor.

VICTOR NELSSON KİMDİR?

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi. Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu. Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.