Beşiktaş'ın son gözdesi Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Bunlardan biri de İngiliz ekibi Manchester City. Erling Haaland ile rekabete girecek bir forvet arayan Manchester City, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz devi, eski oyuncusu Sergio Aguero tarzında bir oyuncu ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Ada basınında yer alan haberlere göre, o isim Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih.

Semih'e Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın da ilgisi olduğu belirten haberde şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş birçok talibi olan oyuncuyu iyi bir rakama satmayı hedefliyor.

Türk ekibinin 20 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendireceği biliniyor.

Sezon sonunda ayrılmayı düşünen oyuncu da Premier Lig'i çok istiyor."

18 yaşındaki genç yıldız Semih, Beşiktaş A takım formasıyla bugüne kadar 35 resmi maça çıkarken, 11 gol attı, 2 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkı sağladı.