Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile derbi karşılaşması oynayacak olan Beşiktaş'ta, son zamanların formda yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

İstanbulspor mücadelesindeki muhteşem oyununu harika bir golle süsleyen ve ligdeki gol sayısını da 9'a çıkaran Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız için en somut girişim ise Premier Lig ekibi Arsenal'den geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal'in, 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine Semih'i izlemek için gözlemci göndereceğini duyurdu.

Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Arsenal gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Kılıçsoy, aralık ayında sahneye çıktıktan sonra Premier Lig ekibinin dikkatini çekti. 18 yaşındaki Kılıçsoy, bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol atarak Süper Lig'de gelecek vadeden bir hücum gücü haline geldi. Arsenal, onu yakından takip etmek için gözlemci gönderecek. Kulüp onu elinde tutmakta zorlanabilir.'