İngiliz devlerinin transfer savaşı!

Bayer Leverkusen ile önemli bir çıkış yakalayan Jeremie Frimpong'un talipleri artıyor.

Bild'de yer alan habere göre; Arsenal ve Manchester United, Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, Arsenal'in Manchester United'a göre transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Genç yıldızın sözleşmesinde 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de yer aldığı kaydedildi.

Frimpong bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.