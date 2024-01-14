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Spor

İngiliz ekibi onun için geliyor! Semih Kılıçsoy'a dev talip

Son dönemde Beşiktaş'ta ortaya koyduğu oyun ile herkesin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy, İngiliz devinin radarına takıldı. Premier Lig ekibinin oyuncunun transferi için İstanbul'a gelerek siyah beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik14 Ocak 2024 Pazar 12:48 - Güncelleme:
İngiliz ekibi onun için geliyor! Semih Kılıçsoy'a dev talip
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Beşiktaş'taki son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiltere'den Aston Villa, 18 yaşındaki genç futbolcuya talip oldu.

İngiliz temsilcisinin bu hafta içerisinde Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon süre bulduğu 15 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.

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