Beşiktaş'taki son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.
İngiltere'den Aston Villa, 18 yaşındaki genç futbolcuya talip oldu.
İngiliz temsilcisinin bu hafta içerisinde Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon süre bulduğu 15 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.