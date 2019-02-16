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İngiliz ekibi Onyekuru'yu takibe aldı

EVERTON Futbol Direktörü Marcel Brands, Galatasaray-Benfica maçında Onyekuru’yu TT Arena’da izledi.

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Brands, “Onyekuru’nun performansı bizi tatmin ediyor, İngiltere’de yaşaması ile ilgili ufak tefek sorunlar var ancak bu sorunlar çözülebilecek tarzda. Onyekuru’yu izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
 
Akşam

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