İngiliz ekibi Onyekuru'yu takibe aldı
EVERTON Futbol Direktörü Marcel Brands, Galatasaray-Benfica maçında Onyekuru’yu TT Arena’da izledi.
Brands, “Onyekuru’nun performansı bizi tatmin ediyor, İngiltere’de yaşaması ile ilgili ufak tefek sorunlar var ancak bu sorunlar çözülebilecek tarzda. Onyekuru’yu izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Akşam
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