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Spor

Tottenham koronavirüs ile mücadele için stadını açtı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, koronavirüs salgınında yardım için stadını açtı.

30 Mart 2020 Pazartesi 23:09 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 23:10
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadının kapılarını ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham Hotspur Stadı koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.

BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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