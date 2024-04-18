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Spor

İngilizler duyurdu! Beşiktaş, teknik direktör için Liverpool'a yöneldi

Beşiktaş, teknik direktörü Fernando Santos ile yollarını ayırmasının ardından arayışlara başladı. Siyah beyazlılar, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'in durumunu yakından takip ediyor.

18 Nisan 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
İngilizler duyurdu! Beşiktaş, teknik direktör için Liverpool'a yöneldi
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Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'e ilgi göstermeye başladı. Jürgen Klopp'un 10 yıllık Liverpool macerasını bitireceğini açıklamasının ardından Lijnders de ayrılık kararı aldı.

Liverpool macerası sonrası yardımcı antrenörlüğü bırakıp teknik direktörlüğe geçeceğini açıklayan 41 yaşındaki Hollandalı antrenör ile Beşiktaş arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Lijnders ise odak noktasının Liverpool olduğunu ve sezon sonunda teklifleri değerlendireceğini iletti.

KLOPP, '2 NUMARA'YI TEKLİF ETTİ

Ocak 2018'de Hollanda kulübü NEC Nijmegen'in başında kısa bir süre yapmak üzere ayrılan ancak 5 ay sonra Klopp'un asistan menajerlik görevini teklif etmesiyle Liverpool'a geri dönen Lijnders, o tarihten bu yana İngiliz devindeki görevini sürdürüyor.

"JÜRGEN'DEN SONRA TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Şubat ayında teknik direktörlük ile ilgili görüşü sorulan Lijnders, "Bu doğal bir ilerleme. Böyle olduğuna gerçekten inanıyorum. Her zaman için asistanlığı Jürgen Klopp ile bitireceğimi söyledim. Başka kimsenin yardımcısı olmayacağım. Jürgen ile görevim bittiği an teknik direktörlüğe geçeceğim. Liverpool'daki projemizi birlikte bitireceğiz." demişti.

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