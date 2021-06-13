Star.com.tr 13 Haziran 2021 Pazar 21:40 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 21:42

Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için İngiliz medyası Newcastle United'ın transfer için girişimlere başladığını yazdı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Takımı'yla mücadele eden Yusuf, İngilizler tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce Arsenal'in de Yusuf ile ilgilendiğini belirten İngiliz medyası transferin tamamlanmadığını aktardı. Newcastle United'ın ilgisinin yazıldığı haberde Yusuf'un iyi bir tercih olacağı belirtildi.

YÜKSELEN ÇIKIŞINA VURGU YAPTILAR

24 yaşındaki milli oyuncunun bir önceki sezon Lille'de 25 maçta sadece bir gol attığına dikkat çeken İngiliz medyası, şampiyon tamamladıkları bu sezon için ise ligde 7 gol 4 asist ve Avrupa Ligi'nde de 7 gol 1 asistle dikkat çekici performans ortaya koyduğunu ifade etti.

45 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR



Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübü Lille, milli oyuncu için 45 milyon euro bonservis talep ediyor. 2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 17.5 milyon euroya transfer olan Yusuf, Lille'den ayrılması halinde eski kulübü Trabzonspor net transfer karının da yüzde 20'sini alacak.

Milli yıldız, 45 milyon euroya transfer olursa 5.3 milyon euro Trabzonspor'a ödenecek.