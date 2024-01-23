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Spor

İngilizler duyurdu! Sebastian Szymanski'ye dev talip

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski'nin taliplerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Premier Lig ekibi Tottenham, Polonyalı yıldız için girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

23 Ocak 2024 Salı 15:28 - Güncelleme:
İngilizler duyurdu! Sebastian Szymanski'ye dev talip
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski dev kulüpleri peşinden sürüklemeye devam ediyor.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Tottenham, Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

SCOUT EKİBİ GÖREV BAŞINA

Haberde; Tottenham scout ekibinin Szymanski'yi izlemek için Fenerbahçe maçlarını takip etmeye başlayacağı ve bu maçların ardından yönetim kuruluna rapor sunacağı kaydedildi.

26 GOLE DİREKT ETKİ

24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 12 gol ve 14 asist kaydetti. Fenerbahçe, sezon başında Szymanski'yi 9.75 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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