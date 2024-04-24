Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı kulübün Avrupa'ya satacağı en pahalı Türk futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

DEV KULÜP DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, uzun süredir Avrupa ekiplerinin takibindeydi. Sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Barış Alper Yılmaz için dev kulüp devreye girdi.

18 MİLYON EUROYA RET

2021'in yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ediyordu. 23 yaşındaki futbolcunun peşine düşen son kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, 18 milyon Euro'luk bir teklifte bulunurken, Galatasaray yönetimi 25 milyon Euro talep etti.

25 MİLYON EUROYA ÇIKARDILAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, 18 milyon euro olan teklifini Galatasaray'ın istediği rakam olan 25 milyon euro seviyesine çıkardı. Resmi teklifini sarı-kırmızılılara iletecek olan Ada ekibi, transferi bitirerek milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

TARİHİN EN PAHALI YERLİ OYUNCU SATIŞI

Transferin 25 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde Barış Alper Yılmaz, 13 milyon euroluk Arda Turan satışını geçerek Galatasaray tarihinin en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

15 KAT KAZANDIRACAK

2021 Temmuz'unda 2.1 milyon Euro'ya alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3057 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.