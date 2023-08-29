Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi sona erdi. Performansıyla eleştirilerin odağında olan Altay Bayındır, bonservisiyle Manchester United'a imza atmaya hazırlanıyor.

ALTAY BAYINDIR EN GEÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Athletic'te yer alan habere göre Manchester United en geç yarın Altay Bayındır'la ilgili resmi duyuruyu yapacak.

5+2 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United'ın Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5+2 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtiliyor.

ALTAY BAYINDIR'IN FENERBAHÇE KARNESİ

25 yaşındaki Altay Bayındır, 4 sene formasını terlettiği Fenerbahçe ile toplam 145 maça çıktı ve kalesinde 162 gol gördü.