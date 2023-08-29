İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6252
  • EURO
    28,9178
  • ALTIN
    1657.24
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngilizler resmen duyurdu! İşte Manchester United'ın Altay Bayındır planı
Spor

İngilizler resmen duyurdu! İşte Manchester United'ın Altay Bayındır planı

Manchester United'da Altay Bayındır transferi resmiyet kazanıyor. İngiliz devinin Altay Bayındır'ı en geç yarın açıklaması bekleniyor. Altay Bayındır'ı sırt problemi de dahil birçok testten geçiren Manchester United'ın sonuçlardan memnun kaldığı ve milli kaleciyi resmen açıklamaya hazırlandığı belirtildi.

29 Ağustos 2023 Salı 18:36 - Güncelleme:
İngilizler resmen duyurdu! İşte Manchester United'ın Altay Bayındır planı
ABONE OL

Fenerbahçe'de Altay Bayındır dönemi sona erdi. Performansıyla eleştirilerin odağında olan Altay Bayındır, bonservisiyle Manchester United'a imza atmaya hazırlanıyor.

ALTAY BAYINDIR EN GEÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Athletic'te yer alan habere göre Manchester United en geç yarın Altay Bayındır'la ilgili resmi duyuruyu yapacak.

5+2 MİLYON EURO BONSERVİS

Manchester United'ın Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5+2 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtiliyor.

ALTAY BAYINDIR'IN FENERBAHÇE KARNESİ

25 yaşındaki Altay Bayındır, 4 sene formasını terlettiği Fenerbahçe ile toplam 145 maça çıktı ve kalesinde 162 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.