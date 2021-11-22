İngiltere Çağlar Söyüncü'yü konuşuyor! “Çok büyük hata”

star.com.tr 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 23:34

Premier Lig'in 12. haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea ile karşı karşıya geldi. Londra ekibi maçtan 3-0 galip ayrılırken, Çağlar Söyüncü'nün hataları maça damga vurdu. 2 golde hatası olan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de eleştirilerin hedefi oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, ÜÇLÜ SAVUNMAYA ALIŞAMIYOR

İngilizler, Çağlar Söyüncü'nün Chelsea maçında 2. ve 3. golde hata yaptığını söyledi. 3'lü savunmanın solunda oynayan Çağlar Söyüncü'nün bu sistemde hata yaptığını belirten İngilizler, Çağlar'ın bir türlü üçlü savunma oynamaya alışamadığını ifade etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, WEST HAM MAÇI SONRASI DA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Premier Lig'in 2. haftasında West Ham'a 4-1 kaybedilen maçın ardından Leicester City Teknik Direktörü, Çağlar Söyüncü için "Sonsuza kadar Jonny Evans'a güvenemeyeceği için lider olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çağlar pazartesi günü West Ham'a karşı kötü bir performans gösterdi. 3 kolay hata yapan Çağlar bireysel hatalarıyla 4-1 alınan mağlubiyette başrol oynadı." şeklinde konuşmuştu.