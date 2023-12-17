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Spor

İngiltere derbisi sessiz geçti!

İngiltere Premier Lig 17. hafta mücadelesinde Liverpool, ezeli rakibi Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlandı.

17 Aralık 2023 Pazar 22:12 - Güncelleme:
İngiltere derbisi sessiz geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Mücadeleye ev sahibi Liverpool, etkili başladı. Maç boyunca da baskısını sürdüren ve oyunu baştan sona Manchester United yarı sahasında oynayan ev sahibi ekip, bir türlü Manchester United savunmasını aşamadı.

LIVERPOOL, ONANA'YI GEÇEMEDİ

Maç boyunca Manchester United kalesini 32 kez yoklayan Liverpool, 8 kez çerçeveyi buldu ancak Andre Onana'nın koruduğu kaleyi geçemedi.

MANU 1 KEZ ATAK YAPABİLDİ

Manchester United ise maç boyunca sadece 1 kez etkili atak yapabildi. 68. dakikada Rasmus Höjlund, karşı karşıya pozisyonda Alisson'u geçemedi.

DALOT'YA 90+4'TE KIRMIZI KART

Manchester United'da Diogo Dalot, yoğun itiraz nedeniyle 90+4. dakikada üst üste iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.

LIVERPOOL'UN 8 MAÇLIK SERİSİ

Manchester United'a karşı Anfield'da oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Liverpool, puanını 38'e çıkardı.

Anfield'da 2 maç aranın ardından yenilmeyen Manchester United ise puanını 28'e çıkardı.

GELECEK HAFTA ANFIELD'DA YİNE DEV MAÇ

Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Liverpool, bir sonraki maçında lider Arsenal'i Anfield'da ağırlayacak. Manchester United ise West Ham deplasmanına gidecek.

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