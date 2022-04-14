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Spor

İngiltere, Kerem Aktürkoğlu olayıyla çalkalanıyor! Böylesi görülmedi: İlk kez...

Kerem Aktürkoğlu, İngiltere'de gündem oldu. Galatasaray'daki başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takan Kerem Aktürkoğlu'na bu sefer de Arsenal talip oldu. Transfer gerçekleşirse İngiliz ekibi ilk kez Süper Lig'den transfer yapmış olacak. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Nisan 2022 Perşembe 21:15 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:15
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Galatasaray'da yükselişe geçen performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu İngiltere'de gündem oldu. Premier Lig ekibi Arsenal'in Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğu öne sürüldü. Eğer transfer gerçekleşirse genç oyuncu İngiliz ekibinin Süper Lig'den yaptığı ilk transfer olacak.

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ARSENAL, KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. İngiliz ekibi önümüzdeki yaz Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalacak.

BİR İLK OLACAK

Arsenal, eğer genç oyuncunun transferini bitirmeyi başarırsa ilk kez Süper Lig'den bir oyuncu satın almış olacak.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid, Wolfsburg, Tottenham ve Lyon'un da ilgisi bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Sarı-kırmızılıların 2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 46 resmi maçın 41'inde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

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