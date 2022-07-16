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Spor

İngiltere'de zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci olarak bu yılki ilk yarışını kazandı.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.

Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.

Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım." ifadelerini kullandı.

Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.

  • toprak razgatlıoğlu
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