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Spor

''İnsan onuruyla bağdaşamayan olaylar!''

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar ile ilgili olarak yasal işlemlerin başlatıldığını resmi sitesinden açıkladı.

25 Şubat 2020 Salı18:28 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 18:28

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan olaylar ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;

-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,

-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,

-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,

-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,

-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,

-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.

Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.

Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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