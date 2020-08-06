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Spor

Inter Alexis Sanchez transferini resmen açıkladı

Inter sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:26
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İnter, geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiraladığı Alexis Sanchez'in bonservisini aldı. Transfer resmen açıklandı.

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynadıkları maçtan önce transfer açıklaması yapmıştı.

Geçen sezon Manchester United'dan kiraladıkları Alexis Sanchez'in bonservisini aldıklarını duyuran Marotta, "Yarın resmiyete dökeceğiz. Sanchez artık Inter'in oyuncusu. Üç yıllık sözleşme imzaladık. Ona inanıyoruz. Takımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Marotta'nın dün yaptığı bu açıklamanın ardından bugün de Inter'in internet sitesinden bu transfer resmen açıklandı

Manchester United'dan sezon başında kiralanan Şilili futbolcu, çıktığı 29 maçta rakip ağları 4 kez havalandırdı.

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