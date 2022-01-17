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Spor

Inter-Atalanta maçında gol sesi çıkmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Inter ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 07:32 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 07:32
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Serie A'nın zirvesini yakından ilgilendiren maçta lider Inter, 4. sıradaki Atalanta'ya konuk oldu.

İki takımın karşılıklı birçok pozisyon yakaladığı maçta gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı. Atalanta ve Inter birer puana razı oldu.

Bu sonuçla ligde bir maçı eksik Inter 50 puanla, en yakın takipçisi 48 puanlı Milan'ın önünde ilk sırada yer aldı. Atalanta ise bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 42 yaptı ve 4. basamaktaki yerini korudu.

Bu arada maçta, İtalya'da top koşturan milli futbolcular birbirine karşı mücadele etti.

Ev sahibi Atalanta kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 66. dakikaya kadar forma giydi. Çalhanoğlu, daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Hellas Verona: 2-4, Venezia-Empoli: 1-1, Roma-Cagliari: 1-0.

22. hafta, bugün oynanacak; Bologna-Napoli, Milan-Spezia ve Fiorentina-Genoa müsabakalarıyla tamamlanacak.

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