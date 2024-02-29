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Spor

Inter, Atalanta'ya gol oldu yağdı!

Inter, Serie A'nın 21. hafta erteleme maçında konuk ettiği Atalanta'yı 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

29 Şubat 2024 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Inter, Atalanta'ya gol oldu yağdı!
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İtalya Serie A 21. hafta erteleme maçında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 4-0 kazanırken goller; 26. dakikada Matteo Darmian, 45+1'de Lautaro Martinez, 54. dakikada Federico Dimarco ve 71. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

Inter'de Lautaro Martinez 54. dakikada bir penaltı atışından yararlanamazken, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte 69 puana ulaşan Inter takipçisi Juventus'un 12 puan önüne geçerken, Atalanta 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter evinde Genoa'yı ağırlarken, Atalanta sahasında Bologna ile karşılaşacak.

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