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Spor

Inter deplasmanda 3 puanı kaptı

Serie A'nın 19. haftasında Milan deplasmanda karşı karşıya geldiği Empoli'yi 3 golle yıktı.

7 Ocak 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Inter deplasmanda 3 puanı kaptı
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İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi.

Carlo Castellani Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kırmızı-Siyahlılar 3-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde son 7 maçta 1 mağlubiyet 1 beraberlik ve 5 galibiyete ulaşan Milan, puanını 39'a yükseltti. Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Empoli ise 13 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Roma'yı konuk edecek. Empoli ise deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak.

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