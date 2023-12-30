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Spor

Inter, Federico Dimarco'nun sözleşmesini uzattı

İtalyan ekibi Inter, 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Federico Dimarco'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıkladı.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Inter, Federico Dimarco'nun sözleşmesini uzattı
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İtalya Serie A temsilcisi Inter, iç transferde başarılı oyuncularıyla sözleşme görüşmelerine başladı. Mavi-siyahlılar 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Federico Dimarco'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Dimarco ile ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, hassas sol ayağı ve üstün taktik zekası, sol kanat rolündeki dinamizminden bahsedilirken, İtalyan futbolcunun, 2'şer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olduğu bahsedildi.

Dimarco, bu sezon Serie A'da oynadığı 15 maçta 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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