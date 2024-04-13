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Spor

Inter, Fransız golcünün peşinde!

Serie A devi Inter, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. İtalyan ekibi, Rennes'in 22 yaşındaki golcü oyuncusu Arnauld Kalimuendo'yu renklerine bağlamak istiyor.

13 Nisan 2024 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Inter, Fransız golcünün peşinde!
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Serie A ekibi Inter, yeni sezonda kadrosuna sürpriz bir ismi eklemek istiyor.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; İtalyan devi, Rennes'in 22 yaşındaki golcü oyuncusu Arnauld Kalimuendo'yu renklerine bağlamak istiyor.

Inter yetkililerinin oyuncunun temsilcisiyle temasa geçtiği belirtilen haberde, önümüzdeki haftalarda transferde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı.

Öte yandan Rennes ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncunun da kariyerine daha iddialı bir takımda devam etmek istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rennes ile 36 maça çıkan Fransız golcü Kalimuendo, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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