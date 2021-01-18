Inter, Juventus'u 2016'dan bu yana ilk kez mağlup etti

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:51

Inter'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Vidal ile 52. dakikada Barella'dan geldi. Inter böylece, 2016 senesinden bu yana Serie A'da mağlup edemediği tek rakibi olan Juventus'u sonunda devirmeyi başardı. (7 maç sonra)

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Inter puanını 40 yaparak, bir maçı eksik olan lider Milan ile puanlarını eşitledi. 3 maç sonra yenilgiyle tanışan Juventus ise 33 puanla, lider Milan'ın 7 puan gerisinde kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Inter deplasmanda Udinese ile karşılaşacakken, Juventus ise evinde Bologna'yı konuk edecek.