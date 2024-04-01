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Spor

Inter liderliğini 2 golle pekiştirdi

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Empoli'yi 2-0 mağlup etti.

1 Nisan 2024 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Inter liderliğini 2 golle pekiştirdi
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İtalya Serie A'nın 30. haftasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0 kazanırken goller; 5. dakikada Federico Dimarco ve 81. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 24 maçlık yenilmezlik serisini 24 maça yükselten Inter 79 puana ulaşarak takipçisi Milan ile olan 14 puanlık farkı korurken, Empoli 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Udinese ile karşılaşırken, Empoli evinde Torino'yu ağırlayacak.

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