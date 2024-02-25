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Spor

Inter liderliğini 4 golle pekiştirdi!

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Inter, misafir olduğu Lecce'yi 4-0'lık skorla geçti.

25 Şubat 2024 Pazar 22:01 - Güncelleme:
Inter liderliğini 4 golle pekiştirdi!
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Serie A 26. hafta karşılaşmasında Inter konuk olduğu Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij kaydetti.

Inter'de Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Inter'de iki golle yıldızlaşan Lautaro Martinez, Serie A'daki 101. golünü kaydetmiş oldu.

Inter bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltiren, Lecce ise 24 puanda kaldı.

Inter bir sonraki karşılaşmasında Atalanta'yı konuk ederken, Lecce ise Frosinone deplasmanına gidecek.

  • Inter
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