Inter Miami, Jordi Alba'ya talip oldu

Lionel Messi ve Sergio Busquets'i kadrosuna katan MLS ekibi Inter Miami, bir başka Barcelonalı Jordi Alba'yı da transfer etmek istiyor.

Lionel Messi ve Sergio Busquets transferleriyle ses getiren Inter Miami, flaş bir hamle daha yaptı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Inter Miami, Jordi Alba'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 34 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı belirtildi.

2024'te sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncunun ABD ekibine sıcak baktığı ifade edildi.

David Beckham'ın kısa süre içinde Alba için resmi adımları atacağı kaydedildi.