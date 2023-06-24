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Spor

Inter Miami, Jordi Alba'ya talip oldu

Lionel Messi'nin transfer olduğu MLS ekibi Inter Mıami Jordi Alba'yı de kadrosuna katmak istiyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Inter Miami, Jordi Alba'ya talip oldu
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Lionel Messi ve Sergio Busquets'i kadrosuna katan MLS ekibi Inter Miami, bir başka Barcelonalı Jordi Alba'yı da transfer etmek istiyor.

Lionel Messi ve Sergio Busquets transferleriyle ses getiren Inter Miami, flaş bir hamle daha yaptı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; MLS ekibi Inter Miami, Jordi Alba'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 34 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı belirtildi.

2024'te sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncunun ABD ekibine sıcak baktığı ifade edildi.

David Beckham'ın kısa süre içinde Alba için resmi adımları atacağı kaydedildi.

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