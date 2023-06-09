Inter Miami maçlarının biletleri tükendi

Paris Saint Germain'den ayrılma kararı alan Lionel Messi, Inter Miami'yle anlaştı.

İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Inter Miami de sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurmuştu.

BİLETLER BİRKAÇ SAATTE TÜKENDİ

Lionel Messi'nin transferinin resmiyet kazanmasının ardından ise Inter Miami'nin bu sezon oynayacağı tüm maçların biletleri tükendi.

AS'ta yer alan haberde Inter Miami'nin bu sezon kalan maçlarının tamamının biletlerinin tükendiği ifade edilirken bilet fiyatlarının 800 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında değişiklik gösterdiği belirtildi.

MESSİ İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Inter Miami'yle anlaşan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına çıkabilmek için bir süre bekleyecek.

Arjantinli yıldız, ilk olarak Paris Saint Germain'le bu ay sona erecek kontratının bitmesini bekleyecek. Değişen kurallarla birlikte MLS'te 15-16 Temmuz'da oynanacak normal sezon maçlarının ardından lige ara verilecek.

Messi, sakatlık yaşamaması ve transfer işlemlerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde lige verilecek arada düzenlenecek özel turnuvada ilk kez sahaya çıkabilir.

MLS ve ve Meksika Ligi ekiplerinin yer alacağı turnuvada Inter Miami, Cruz Azul ve Atlanta United'la birlikte Güney 3 Grubu'nda yer alıyor.

Messi, herhangi bir sorun çıkmaması halinde 21 Temmuz'da oynanacak Cruz Azul maçında forma giyebilir.