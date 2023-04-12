İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3618
  • EURO
    21,1477
  • ALTIN
    1243.87
  • BIST100
    5124.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, Portekiz'de tur kapısını araladı
Spor

Inter, Portekiz'de tur kapısını araladı

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda konuğu olduğu Benfica'yı 2-0 mağlup ederek avantajı kaptı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 00:17 - Güncelleme:
Inter, Portekiz'de tur kapısını araladı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 2-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Inter, stoper Bastoni'nin muhteşem ortası sonrası Nicolo Barella'nn kafa golüyle 51'de öne geçti.

80. dakikada gelen VAR uyarısı sonrası hakem Michael Oliver, monitörden izleyerek Inter lehine penaltı kararı verdi. Romelu Lukaku, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

Interli Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Inter, bu sonuçla birlikte Benfica'ya karşı tarihte oynadığı 4. maçında da yenilmedi ve 3. galibiyetini aldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Nisan Çarşamba günü 22.00'de Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.