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Spor

Inter, Robin Gosens'i renklerine bağladı

İtalya Serie A takımlarından Inter, Atalanta forması giyen Robin Gosens'i kadrosuna kattığını açıkladı. Açıklamada oyuncunun belirli koşullar altında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

27 Ocak 2022 Perşembe 23:30 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 23:30
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Serie A ekiplerinden Inter, Atalanta'nın 27 yaşındaki futbolcusu Robin Gosens'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Robin Gosens'in transferi için Atalanta ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Ayrıca Alman futbolcunun belirli koşullar altında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Inter'in kasasından, kiralık dönemi sonrası futbolcunun bonservisi için 25 milyon Euro çıkacak. 2026 yılına kadar Inter ile anlaşan futbolcu ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

2017 yılından bu yana Atalanta forması giyen ve 13 kez de Almanya Milli Takımı'nda oynayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta, 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.

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